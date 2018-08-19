Празднование дня спорта в рамках программы "Рухани жангыру" прошло в национальном стиле. На стадионе были поставлены юрты, накрыты столы с национальными казахскими блюдами, организаторы красовались в национальных костюмах, был построен алтыбакан. Празднование организовало управление физической культуры и спорта ЗКО. Как выяснилось, в спортивном мероприятии участвовали все спортивные организации города, спортивные школы, а также ветераны спорта. - Я на сегодняшнем празднике спорта представляю федерацию гиревого спорта и армрестлинга. Мы очень рады, что областное управление физической культуры и спорта пригласили нас на это мероприятие, которое проводится ежегодно. В последнее время в области активизировалось массовые спортивные мероприятия. Армрестлинг как молодой вид спорта в нашей области достиг больших результатов. Подготовлено несколько мастеров спорта и чемпионка мира среди молодежи Кенжекыз ТАУКЕНОВА. А также открылись отделения гиревого спорта в районах области. Надеюсь, что будут новые достижения и новые победы! Я всех поздравляю с праздником спорта и желаю всего наилучшего, спортивных успехов, - пожелал ветеран спорта Николай КОЛОМОЕЦ. Стоит отметить, что спортивные школы тоже участвовали в мероприятии и рады были поделиться с собравшимися своими победами и достижениями. - Сегодняшнее мероприятие можно назвать и подведением итогов работы за год всех спортивных организаций. Мы участвовали во многих соревнованиях. Год начали неплохо. С 24 по 26 августа у нас соревнования по авиамодельному виду спорта. К нам приедут участники из всего Казахстана и России. Всех приглашаем на это соревнование, которое пройдет в поселке Махамбет. В нашей школе также есть кружки по парашютизму, авиамоделированию, армрестлингу и планерному виду спорта. Всех поздравляем с праздником и приглашаем в нашу школу, - рассказал директор федерации авиационного вида спорта по ЗКО Сергей КУЗНЕЦОВ. Как сообщила руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия АМАНБАЕВА, цель мероприятия - сделать акцент на наших национальных традициях, обратить внимание собравшихся на народные ценности и развивать национальные виды спорта. - В этом году наш профессиональный праздник День спорта мы решили отметить в новом формате, а именно в рамках программы "Рухани жангыру". Это прежде всего дань уважения и пропаганда традиций и духовных ценностей нашего народа. Как вы сами уже успели заметить, на стадионе мы построили казахский аул, юрты и алтыбакан. В ходе мероприятий мы расскажем обо всех наших достижениях, гостям будут предложены национальные блюда и будут награждены наши лучшие спортсмены, - заявила Асия АМАНБАЕВА. Стоит отметить, что в данное время шесть западноказахстанцев участвуют в азиатских играх в Джакарте и все уральцы с надеждой ждут побед. Это два спортсмена по академической гребле, два спортсмена по гребле на байдарках и каноэ, один спортсмен по стрельбе из лука и спортсмен по легкой атлетике.