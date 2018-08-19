Строительство многофункциональной спортивной площадки было начато в июле. Аким ЗКО Алтай Кульгинов сам лично проинспектировал ход работ. Она, как стало известно, выполнена уже на 75%. По проекту на площадке предусмотрено строительство футбольного поля, трех детских площадок, спортивные тренажеры и освещение. Но главное отличие площадки от других в том, что здесь появится скейт-парк. - Это будет единственный скейт-парк в городе, он бетонный. Думаю, что это не последний скейт парк в Уральске. Размер его 600 квадратных метров, футбольное поле - 500 квадратных метров, а общая площадь спортивной площадки 2800 квадратных метров. В июле появилось финансирование, и мы сразу приступили к строительству, тренажеры были закуплены зимой, поэтому мы были готовы. Работы планируем завершить до сентября, - сообщил начальник участка Рустам ДОШИМОВ. До завершения строительства осталось немного. Сейчас строители работают над ограждением, затем останется забетонировать оставшиеся две детские площадки и положить резиновую крошку, чтобы дети не травмировались. Общая стоимость проекта - 47,2 млн тенге. - Вокруг этой спортивной площадки четыре дома. Раньше здесь было пусто, простое поле с железными воротами. Заказчиками является отдел строительства городской, средства были выделены из местного бюджета, - рассказал руководитель отдела строительства г. Уральск Мирас МУЛКАЙ. Всего в этом году было сдано в эксплуатацию семь детских площадок, до первого сентября сдадут еще три. Кроме этого, главе региона рассказали, как ведется благоустройство дворовых территорий в целом. В Уральске насчитывается 386 дворов. Из них с 2007 года было благоустроено 297. В этом году работы по благоустройству велись в 29 дворах, на эти цели было выделено 420 млн тенге. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация еще на 23 двора, их будут благоустраивать в следующем году. Алтай Кульгинов заявил, что в год нужно благоустраивать по 30 дворовых территорий, тогда вопрос с благоустройством будет решен быстрее. Также стало известно, что в следующем году в городе построят еще 22 спортивных площадки на сумму 620 млн тенге. - При строительстве футбольного поля нужно использовать очень качественный материал, потому что на практике мы видим, что некоторые некачественные, поэтому подрядчиков мы заставляем переделывать все за свой счет. Скупой платит дважды, поэтому чтобы такого не было, уделяйте внимание качеству, и до холодов нужно завершить, - сказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Подрядчики заверили главу региона, что поставщики очень ответственные, на рынке они уже давно и дают гарантию на материал пять лет.