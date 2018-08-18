Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождливая погода. Днем +22, ночью +12 градусов. В Атырау переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью +14. В Актобе, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем +21 градус, ночью +13. В Актау так же переменная облачность. Днем +30, ночью +20.