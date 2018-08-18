На сельскохозяйственной ярмарке по ул. Ихсанова с утра было не протолкнуться. По словам многих покупателей, они приходят сюда каждую субботу, чтобы закупиться овощами для консервирования. - Сейчас наступил период банок. Мы каждую субботу с утра с мужем едем на ярмарку, чтобы купить помидоры, огурцы, перец и другие овощи, - говорит жительница города Уральск Сания. - Эта ярмарка нам очень удобна, потому что располагается она в центре города. Сюда идет много автобусов. Спасибо огромное местным властям. В этот день ярмарку посетил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, который осмотрел ассортимент представленной продукции и ознакомился с ценами на основные виды продовольственных товаров. Нужно отметить, что свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители из 5 районов области. В этот день было реализовано свыше 20 тонн продукции овощных и бахчевых культур, цены на товары были ниже рыночных на 15-20%. На выбор жителей областного центра ассортимент продукции составляет более 60 наименований. Глава региона отметил, что практика проведения ярмарок вполне себя оправдывает, демонстрирует потенциал сельскохозяйственной отрасли региона, горожане имеют возможность купить качественную продукцию по ценам производителей. Также поручил расширить торговую площадь сельхозярмарки и увеличить объемы продовольственных товаров. На территории ярмарки также была открыта мобильная лаборатория, где любой желающий мог бесплатно проверить качество приобретенной продукции. Отметим, что осенью будет представлен большой ассортимент мясной продукции.