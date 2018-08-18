Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в местной полицейской службе Западно-Казахстанской области, болельщики, зрители, их неформальные организованные группировки систематически нарушают общественный порядок до, во время и после проведения футбольных матчей: устраивают разборки на территории стадионов, несанкционированно перемещаются между секторами спортивного сооружения, используют пиротехнику (петарды, фаеры, бенгальские огни). - В связи с проведением такого массового для нашего города мероприятия, охрана общественного порядка и дорожной безопасности при проведении данного спортивного мероприятия будет обеспечиваться свыше 150 сотрудниками департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. Это участковые инспекторы полиции, сотрудники конного взвода, а также национальная гвардия, - сообщил начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. Стоит отметить, что на стадион будет запрещено приносить алкогольную продукцию, напитки в стеклянной таре и продукты в металлических изделиях, так как это может повлечь угрозу жизни и здоровью людей. Нарушители будут наказываться по статье 434-1 Кодекса об административных нарушениях Республики Казахстан - "Нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами". - В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий во время проведения мероприятия въезд транспортных средств к стадиону имени Петра Атояна по улицам Хусаинова и Даумова временно будет ограничен. Парковка транспортных средств для жителей и гостей города будет организована по проспекту Евразия, между улицами Чагано-Набережная – Покатилова, Покатилова-Тайманова, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН.