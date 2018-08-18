Караван с продукцией на общую сумму 81,2 млн тенге уже отправился в столицу. В ярмарке примут участие 37 товаропроизводителей из ЗКО. Ярмарка пройдет в течение двух дней - 18 и 19 августа, жители и гости столицы смогут приобрести продукты питания по ценам ниже рыночных. - Западно-Казахстанские предприниматели планируют реализовать 120 тонн сельскохозяйственной продукции, а именно 12 тонн конины, 20 тонн говядины, 16 тонн мясных и колбасных изделий, 10 тонн муки и макаронных изделий, 1 тонну кондитерских изделий, 10 тонн рыбы, 2,3 тысячи литров напитков, 1 тонну растительного масла и многое другое, - сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО. Представитель ИП «Куспанов» Руслан Исенжанов рассказал, что их предприятие в столичной ярмарке принимает участие уже второй год. – В прошлый раз мы реализовали 1,5 тонны казы. В этом году мы везем в Астану 2,5 тонны говядины. Сложностей в пути не бывает: дорога хорошая, да и нас сопровождают, встречают в Актюбе, после в Костанае и самом Астане, – рассказал Руслан Исенжанов. Впервые свою продукцию для астанинской ярмарки везет руководитель КХ «Қоржын» Кусайын Муканов. Предприниматель в конце прошлого года открыл в районе убойный цех. – Мы везем на столичную ярмарку товаропроизводителей около 3 тонн мяса. Думаю, это прекрасная возможность показать астанчанам и жителям других городов качество предлагаемой продукции западноказахстанских предпринимателей, – отметил Кусайын Муканов. Стоит отметить, ярмарка будет сопровождаться концертной программой, включающая выступление творческих коллективов всех регионов страны.Фото предоставлено пресс-службой управления сельского хозяйства ЗКО