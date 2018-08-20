- В 2017-2018 учебном году согласно НОБД выявлены 4 аварийные школы (СОШ № 31,33 г.Уральск, СОШ им. А.Уразбаевой Казталовского района, гимназия им. Абая Акжаикского района) и 5 школ с трехсменным обучением (СОШ № 10,47,20,18 и ГЭН) в связи с увеличением количества рождаемости и переселенцев. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация строительства 15 объектов образования, - рассказали в пресс-службе управления образования ЗКО. Как выяснилось проблема заключается в росте количества аварийных школ по причине невозможности прогнозирования состояния объектов образования на ближайшие годы. По причине миграции, в школах Уральска увеличивается дефицит мест и, как следствие, растет количество трехсменных школ. - Чтобы решить возникшую проблему, необходимо проведение технического обследования объектов с выдачей заключения о степени аварийности и рекомендациями по их устранению, аккредитованными лицами, - пояснили в пресс-службе. Кроме того, в ЗКО действует 500 дошкольных организаций, в том числе 52 частные дошкольные организации. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 69,2%, от 3 до 6 лет - 100%.