В минувшую пятницу в преддверии священного для мусульман праздника Курбан-Айт в Атырау открылась новая мечеть имени Султана Бейбарыса. Готовое здание нового духовного храма было подарено жителям областного центра одним из местных меценатов. По информации пресс-службы центральной мечети «Имангали», одновременно коллективный намаз здесь могут совершать до 1500 прихожан. - В двухэтажном здании новой мечети расположен специальный зал для чтение Корана. Кроме того, мужчины и женщины смогут молиться в разных залах. Для верующих здесь созданы все условия как для совершения намаза, а так и других религиозных ритуалов, - рассказали в пресс-службе центральной мечети «Имангали». В церемонии открытия мечети принял участие и представитель ДУМК по Атырауской области, главный имам центральной мечети «Имангали» Батыржан Мансуров. По его словам, в скором времени в новом духовном храме будут возведены купола, а так же минарет высотой 20 метров. Отметим, что не так давно в Атырау после реконструкции была дана в эксплуатацию городская мечеть имени Қуспан Моллы.