28 июля в Западно-Казахстанском дерби была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Первый матч третьего круга для уральских футболистов выдался напряженным. Хотя подопечные Сергея Зайцева имели преимущество по ходу игры. В одном из эпизодов судья из Караганды Артем Кучин не увидел явную игру рукой в штрафной площадке защитника «Актобе». Чуть позже Амбросий Чачуа пробил в перекладину ворот. После перерыва на поле появился лучший бомбардир «Акжайыка» Малик Мане. Но и его удар сотряс перекладину, вызвав гул разочарования на трибунах. Матч завершился нулевой ничьей. - Игры против «Акжайыка» по-традиции получаются для нас сложными. Так исторически сложилось. Две команды бились за победу, но удача никому не улыбнулась в итоге. Нам здесь тяжелее играть, чем где бы то ни было. Трава по колено, игроки затрудняются все футбольные действия совершать, короткий средний пас и все остальное. Я считаю, что ничья - это не плохой результат. Команда «Акжайык» организованная и ровная во многих линиях, - заявил главный тренер «Актобе» Владимир Муханов. Главный тренер ФК «Акжайык» отметил, что доволен качеством игры своей команды. - Я сегодня своей командой доволен, игроки выполнили план на игру. В завершающей стадии у нас есть проблемы, столько моментов транжирить мы не имеем право, учитывая какой тяжелый календарь. Но опять-таки, много и положительных моментов в игре. По развитию атаки, по содержанию, я остался доволен, - отметил Сергей Зайцев. После этого матча «Акжайык» занимает шестое место в турнирной таблице. В субботу 25 августа уральцы сыграют в гостях у шымкентского «Ордабасы».