Фото из архива "МГ" 14 августа этого года районный суд № 2 Алматинского района Астаны удовлетворил ходатайство осужденного. - Основанием для освобождения Аслана Джакупова явилось то, что осужденный по месту отбывания наказания характеризовался положительно, не имел взысканий, соблюдал режим учреждения и отбыл 2/3 срока наказания, что не противоречит требованиям части 1 статьи 72 УК "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, - сообщили в столичном суде. В суде отметили, что Аслан Джакупов сможет выйти на свободу после того, как постановление суда вступит в законную силу. - Постановление может быть обжаловано либо пересмотрено по ходатайству прокурора в течение 15 суток. Постановление не вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе суда Астаны. В марте этого года Аслана Джакупова осудили по статье "Получение взятки". Ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. На момент вынесения приговора бывший зампред правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" находился под стражей один год и четыре месяца. Ранее сообщалось, что Аслан Джакупов является сыном депутата Мажилиса Парламента Кабиболы Джакупова. В ходе судебного разбирательства Аслан Джакупов рассказал, как, по его словам, он попал в преступную схему по получению взяток. Он сообщил, что работал в АО "Байтерек DEVELOPMENT" с марта по ноябрь 2016 года в должности заместителя председателя правления. В его обязанности входило заключение договоров со строительными организациями по программе "Нурлы жол" по строительству арендного и кредитного жилья, подписание актов выполненных работ и подписание документов о приеме домов в эксплуатацию. В суде экс-зампредседателя правления "Байтерек DEVELOPMENT" Аслан Джакупов признался в получении взяток от представителей строительных компаний. - Где-то летом Бахыт Калмурзаевич Жаксыбаев (экс-председатель правления АО "Байтерек DEVELOPMENT") позвал меня в кабинет, мы прошли в ванную комнату и он мне сказал: "Я с Бишимбаевым согласовал, что мы тебя берем в "тему", начинай работать". Со строителями разговаривает Анарбай (осужденный Дельрух Анарбай работал управляющим директором АО "Байтерек DEVELOPMENT" - прим. автора), ты - общее руководство. Давайте, работайте. Я принял к сведению, начали работать дальше. Я уже понял, что эта схема отлаженная, работает и работала до моего прихода", - рассказал ранее суду Аслан Джакупов.