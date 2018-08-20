Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе УВД г. Уральск сообщили, что Принятыми мерами с начала года удалось добиться снижение преступлений совершенных в общественных местах на 10,8%. - В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 14 августа 2018 года сотрудниками УВД г.Уральска были задержаны и изобличены 4 жителей г.Уральска, которые в ночное время суток совершили более 5 краж аккумуляторных батарей с автомашин жителей нашего города. В настоящее время ведется следствие, краденые АКБ изъяты и возвращены владельцам, - сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Также стало известно, что с начала года за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации по ст.463 КРКоАП было привлечено к административной ответственности 26 граждан, которыми осуществлялась скупка цветного металла в том числе и использованных автомобильных аккумуляторных батарей. Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности по статье 196 УК РК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Кроме того, конной полицией было раскрыто 2 кражи, 1 угон, 3 мелких хищения, изъят 41 колюще-режущий предмет.