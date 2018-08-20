Флагшток будет расположен на пересечении улиц Кулманова и Джангельдина. Площадь основания составит 57 кв. м, а высота 91 м. Флагшток будет установлен на новой площади размером 112 кв. м. Помимо этого, на данном сооружении предусмотрено строительство двух фонтанов, расположенных по обеим сторонам объекта. Фонтаны запроектированы в форме каскада, состоящего из пяти уровней. Флагшток, безусловно, станет самым высоким сооружением в городе, который будет виден практически с любой точки областного центра. Развивающийся государственный флаг на высоте 91 метра станет украшением города. Напомним, что строительство финансируется за счет социальных отчислений недропользователей и располагается на возвращенном в государственную собственность неиспользуемом земельном участке.