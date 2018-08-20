редседателя правления акционерного общества «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш ШАМШИДИНОВУ.

Сегодня, 20 августа, в ходе августовской конференции педагогических работников аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ наградил ряд учебных организаций и педагогов ЗКО. Среди них в номинации "Лучшая организация в области среднего образования" была награждена школа-гимназия №44 города Уральск. - Мы получили гран-при областного конкурса среди организаций среднего образования. Наш коллектив очень долго шел к этой победе, не только педагоги, но и ученики, и их родители. Статус гимназии получили в начале прошлого учебного года. В нашей школе учится около 1500 учеников. В течение года наши дети участвовали в различных областных, городских конкурсах и олимпиадах. Призовой фонд в размере 22 млн тенге мы направим на улучшение материально-технической базы нашей гимназии, а именно закупим технику для реализации программы "Цифровой Казахстан", - рассказала директор школы-гимназии №44 Акжаркын ТЕМИРХАНОВА. Стоит отметить, что в этом году исполняется 10 лет Назарбаев Интеллектуальным школам Казахстана. Западно-Казахстанский областной филиал НИШ был открыт в 2012 году. Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил п- Эти 10 лет пролетели незаметно. Но было сделано очень много дел, с тех пор как глава государства принял решение об открытии Назарбаев Интеллектуальная школа. Наша школа была открыта в 2012 году. Строители забыли об ответственности и не успевали по срокам. Пришлось разместить детей в школе-лицее №35. А сегодня эти дети поступили в ведущие учебные заведения мира в Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Австрии и Германии. Сегодня Кембриджский университет с 8-вековой историей признал заслуги наших школ. Я вас поздравляю и желаю творческих успехов в этом нелегком труде, - поздравил глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ. Учителем года была признана учитель казахского языка и литературы школы-лицея №35 города Уральск Гульмира ТАШАЕВА.