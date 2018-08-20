Государственная программа «Ак булак» нацелена именно на решение проблем с обеспечение населения чистой питьевой водой. Реконструкция водопровода села Акшат также же была осуществлена про этой программе. Когда в сёлах появляется вода — это делает жизнь в селе более комфортной, люди больше не стремятся сменить место жительства из-за таких неудобств, поэтому и говорят, что вода - это жизнь. В торжественной обстановке был дан пуск на объекте и резервуар стал заполняться водой - Мы начали строительные работы в апреле прошлого года. Реконструкцию удалось завершить раньше намеченного срока. В этом селе 459 домов и все они полностью обеспечены водой. Для жителей села это большая радость, - пояснила руководитель производственного отдела ТОО «Батысгазстрой» Гульмира МУКАНОВА. На сегодняшний день 79% населения Шынгырлауского района обеспечены чистой питьевой водой. После завершения работ ещё в двух сёлах обеспеченность водой составит 86%. В селе Акшат, где проживает 1361 человек, завершение реконструкции водопровода стало очень радостным событием, которое ждали очень много лет. Теперь жизнь в селе изменится, говорят местные жители. По словам самих жителей, центральное водоснабжение они ждали долго, поэтому для них это очень радостное событие. к тому же большая часть населения пенсионеры, которым ходить за водой даже к колодцу тяжело. - Сегодня торжественный день для нас. В каждый дом пришла чистая вода. Это улучшит нашу жизнь. Все прежние трудности позади. Теперь надо беречь это благо! В будущем году начнётся и ремонт дороги. Сделают 30 километров. Это тоже очень хорошая новость! - сообщил житель села Ануар. В следующем году чистой водой планируют обеспечить ещё четыре населённых пункта. В данное время ведётся подготовка проектно-сметной документации. После реализации этих четырёх проектов обеспеченность чистой питьевой водой в Шынгырлауском районе составит 97%. Всего за два года в Западно-Казахстанской области чистой питьевой водой планируется обеспечить 110 сельских населенных пунктов.