Иллюстративное фото из архива "МГ" Проблема низкой стоимости горячего питания в школах ЗКО, а также низкий уровень организации горячего питания на платной основе обсудили сегодня, 20 августа, в ходе августовской конференции педагогических работников ЗКО. На официальном сайте управления образования ЗКО сообщается, что нужно уделить внимание на организацию соответствующей работы между арендаторами школьных столовых в организации платного горячего питания, а также изучить вопрос о выделении необходимых средств для увеличения стоимости разового горячего питания в школах, то есть увеличить стоимость. Выяснилось, что обеспеченность технологическими средствами новых столовых в школах составляет 18%. В 353 (93,8%) школах области организовано горячее питание для 75589 (78,5%) детей. Бесплатным горячим питанием охвачены 99,0% детей из социально-незащищенных семей.