Как рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 16 августа в рамках проведения ОПМ «Кокнар-2018» в 35 километрах от города Шалкар недалеко от одной из зимовок обнаружен посев незаконной культивированной конопли неизвестными лицами. - В ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержаны двое 34-летних жителей Шалкарского района, которые занимались выращиванием конопли для дальнейшей реализации на территории Актюбинской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 часть 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Назначен ряд экспертиз, - заявили в пресс-службе ДВД Актюинской области. Стоит отметить, что наркополицейские области с начала года выявили 12 фактов незаконного выращивания наркотических веществ.