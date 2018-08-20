Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что в области действует 500 дошкольных организаций, в том числе 52 частных детсада. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 69,2%, от 3 до 6 лет - 100%. - Несмотря на темпы расширения сети и охвата дошкольными организациями, потребность в дошкольном воспитании и обучении все еще остается актуальной. Наибольшие показатели очередности по-прежнему зафиксированы в городах Уральск и Аксай из-за высокой рождаемости и миграционных процессов, - заявила руководитель управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА. Эту проблему предложили решить за счет увеличения количества частных детских садов с привлечением представителей частного бизнеса.