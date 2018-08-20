В Ретро-парке Атырау прошел открытый городской турнир по силовым видам спорта. Организаторами соревнований выступили комании-спонсоры при поддержке городского отдела спорта и физической культуры. Мероприятие решили посвятить Дню Спорта. - Участие в открытом городком первенстве приняли около 30 спортсменов - как новички, так и постоянные участники. Они соревновались между собой в армрестлинге, народном жиме, поднятии и перетягивании тяжестей. Победители получили медали, дипломы, денежные призы и подарки, - рассказал начальник городского отдела спорта и физической культуры Ринат Ибрагимов. Так, победили за первое место получили сертификат на 100 тысяч тенге, за второе место - сертификат на 50 тысяч тенге, за третье место - сертификат на 20 тысяч тенге.