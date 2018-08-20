В Уральске ожидается потепление. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в городе ожидается переменная облачность, 30 градусов выше нуля, ночью +13. В Атырау днем столбик термометра поднимется до+29, ночью +17. В Актобе также переменная облачность, днем 27 градусов выше нуля, ночью +14. В Актау облачная погода, +29 днем и +18 ночью.