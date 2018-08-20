Местная детвора в восторге от новой, красочной игровой площадки. Такой подарок малышам сделал местный предприниматель Талгат Губашев. Рядом с детской площадкой - спортивный стадион для игр с мячом. Строительство длилось 2 месяца. Площадки, как и положено освещены, застелены искусственной травой. - В селе Мерген большая радость. У наших детей появилась новая игровая площадка. Теперь им есть где провести время. И молодежь может здесь развиваться. Пусть все растут здоровыми. Это и для нас хорошая новость, - говорит житель села Мерген Агиля САДЫРОВА. Такой же праздник и в селе Алгабас. Здесь средства для строительства собрали выпускники школ 1972 по 1994 годов рождения. Строили площадки всем селом около 3 месяцев. По принципу Асар. На строительной площадке трудились даже те, кто живет в других городах, они приезжали ради этого на выходные. - Вот таким образом общими усилиями мы смогли завершить это большое и достойное, я считаю, дело. Это хороший пример для других жителей нашего края. Да и в нашем селе еще много таких активных и ответственных людей. Пусть они служат во благо своему родному селу, - говорит один из спонсоров руководитель КХ «Сабит» Ерболат КУРМАНГАЛИЕВ. - Ребята молодцы, постоянно советовались с нами, чтобы построить действительно современную, отвечающую последним требованиям площадку. И сейчас мы видим, что для занятий спортом у сельских детей есть достойные условия, - делится впечатлениями тоже выходец из этого села директор ДЮСШ по теннису г. Уральск Камбарбек САЛИМОВ. Кроме того, в этом году в районе выделены средства на строительство еще 7 спортплощадок. Пусть благое дело взрослых послужит воспитанию перспективных спортсменов казахстана, говорят спонсоры.