Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Речь идет о том, что с 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам двух сессий со сроками расчетов Т+1 на АО "Казахстанская фондовая биржа". Расчеты Т+1 означают расчет за поставленный актив (доллар, тенге) на день позже. Это выгоднее для трейдеров и позволяет им, с имеющимися у них средствами, проводить сделки большего объема. Валютные операции Национального Банка на АО "Казахстанская фондовая биржа" также будут проводиться в секторе "USDKZT_TOM" с расчетами по системе Т+1. - Я думаю, таким образом они хотят больше участников привлечь на валютную биржу, в частности больше физических лиц, - пояснил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов. Как пояснили в финрегуляторе, правила установления официального курса тенге к доллару не меняются, меняется лишь площадка с сектора "USDKZT_TOD" (расчеты в день совершения сделки) на сектор "USDKZT_TOM" (расчеты на следующий день после совершения сделки). Как пояснили в финансовом регуляторе, эти решения актуальны в связи с запуском проекта по обеспечению доступа на рынок казахстанских государственных ценных бумаг через систему Clearstream. - Переход на Т+1​ будет стимулировать совершенствование систем прогнозирования ликвидности в банках второго уровня, что позволит избегать всплесков волатильности как на валютном, так и на денежном рынке, - объясняют в Нацбанке.