уководитель управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - В 2018 году из местного бюджета выделено 99 млн тенге на приобретение компьютеров, 285 млн тенге выделено на приобретение компьютеров-трансформеров Bilimbook для малокомплектных школ. Тогда как на создание ІТ классов из областного бюджета выделено 43 млн тенге. Оборудования для мастерских было закуплено на 42 млн тенге, для кабинетов биологии, физики, химии и технологии на 17 млн тенге, - рассказала рКак стало известно в ходе конференции, за 2017-2018 годы в эксплуатацию сданы 11 объектов образования - две школы в поселке Деркул на 600 мест и СОШ №4 на 300 мест, которые были построены за счет Национального фонда РК. За счет республиканского бюджета была построена школа на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 мест в селе Дарьинское Зеленовского района. Стоит отметить, что за счет иностранных инвестиций были сданы в эксплуатацию 3 школы в Бурлинском районе. А за счет местного бюджета был построен интернат на 100 ученических мест в поселке Казталовка Казталовского района, детский сад на 50 мест в поселке Кентубек Бурлинского района, спортивный зал школы им.Х.Халиуллина в поселке Агоба Жанибекского района. - В данный момент ведется строительство школы на 900 мест в микрорайоне Сарытау за счет средств Национального фонда. А также продолжается строительство оздоровительного лагеря в селе Сарыомир Теректинского района, пришкольного интерната на 70 мест в селе Сайхин Бокейординского района и музыкальной школы в поселке Казталовка Казталовского района за счет средств местного бюджета, - заявила Шолпан КАДЫРОВА.