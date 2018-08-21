Праздничный айт намаз во всех мечетях области начался в 7.15. С раннего утра в центральной мечети города сотни уральцев собрались на праздничную молитву. Поздравить горожан приехал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - От всей души поздравляю всех мусульман с этим светлым праздником. Желаю здоровья, мира и благополучия, - поздравил собравшихся Алтай КУЛЬГИНОВ. Главный имам областной мечети Еркебулан КАРАКУЛОВ рассказал о происхождении праздника, а также поздравил всех присутствующих с праздником. После айт намаза верующие направились на площадки жертвоприношения. Стоит отметить, что в Уральске 3 дня будут действовать пять площадок для забоя скота: ТОО "Уральские колбасы" по адресу: п. Желаево, Промзона, 17/3, ТОО "Кублей" по адресу: п. Зачаганск, Рыбцех, 55, рынок "Ел ырысы" по адресу: С.Датова, 41/1, ТОО "Батыс Адал ет" по улице Вторая молодежная, 1/6, а также заколоть барана можно по ул. Актюбинской, 298 (ИП «Куспанов»). Вход на данные пункты бесплатный. На рынке "Ел-Ырысы" с раннего утра было много народа. Люди покупали баранов, здесь же, на площадке закалывали его, согласно традиции, и оставляли часть мяса для нуждающихся. - Мы стараемся каждый год совершать жертвоприношение. Делим тушу на три части. Одну часть в обязательном порядке отдаем нуждающимся. Второй частью поделюсь с соседями и родственниками, третью часть оставим себе, - рассказала жительница города Муслима БЕРКАЛИЕВА. Стоит отметить, что на рынке "Ер-Ырысы" цена одного барана колеблется в районе 20 - 45 тысяч тенге. Но барана весом в 50 кг можно купить и за 70 тысяч тенге. Чтобы заколоть животное, нужно заплатить 2 тысячи тенге, а опалить голову обойдется в 500 тенге. - Мы привезли из Сырымского района около 100 баранов. Цены демократичные, недорого продаем. Малоимущим и нуждающимся делаем скидки. Платим все налоги, - рассказал частный предприниматель Алмас РАХМЕТОВ. Как стало известно, во всех пунктах забоя скота дежурят служители мечети, которые консультировали горожан в вопросах правильности процесса. - Сегодня светлый праздник для всех мусульман. Принести в жертву животное - долг каждого мусульманина. Сегодня народу много. Люди приходят с раннего утра. В наших списках есть 500 нуждающихся семей. Часть мяса мы отдаем им. Цены фиксируются. Есть специальные люди, которые следят за этим. Выражаем благодарность акимату города, который организовал такие специальные площадки. Всех поздравляю с праздником! - заявил имам областной мечети Самат АЛИБАЕВ. Стоит отметить, что на территории дежурили сотрудники МПС, а также был организован регулярный вывоз мусора.