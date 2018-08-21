Казахстанцы отозвались на просьбу о помощи 33-летней Виктории Столбоушкиной, которая живет в селе Озерное Зеленовского района Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У женщины диагностирован рак шейки матки четвертой степени. Она просила, чтобы люди помогли ей собрать детей в школу. Уже на второй день после публикации истории больной женщины, ей стали оказывать помощь. Люди высылают деньги на карточку, покупают вещи и канцелярские принадлежности. - Мир не без добрых людей. Мне звонят из Астаны, Алматы, Караганды, Петропавловска. Спрашивают, чем могут помочь. Один мужчина по имени Марат перечислил сразу 105 тысяч тенге. Я приезжала в город. Мне нужно было сходить в онкологический центр. Встретилась с меценатами. Они купили дочкам обувь, спортивные костюмы, рюкзаки, канцтовары. Сейчас они обеспечены всем необходимым. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто помог мне в трудной ситуации, - говорит Виктория Столбоушкина. Сейчас, по словам женщины, на ее счет поступило около 250 тысяч тенге. Кроме того, один из благотворителей купил женщине мобильный телефон, увидев ее разбитый аппарат. Напомним, что Виктория Столбоушкина является инвалидом второй группы. Она мать двоих детей. Старшей Беате шесть и младшей Полине четыре года. Ее супруг Валерий перебивается случайными заработками. У женщины полтора года назад диагностировали рак шейки матки четвертой степени. Шесть курсов химиотерапии не дали положительного результата. Пошли метастазы. Сейчас Виктория вынуждена принимать сильнодействующие обезболивающие медикаменты. Руслан АЛИМОВ