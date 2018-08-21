Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, принятыми мерами профилактического характера по итогам 7 месяцев 2018 года удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 16%. Если в 2017 году было зарегистрировано 81 преступление, то в этом году их количество сократилось на 68. - Преступления, совершенные несовершеннолетними, имеют имущественный характер, то есть в этом году ими совершено 33 кражи, а в 2017 году было совершено 52 кражи. 20 грабежей было совершено лицами, не достигшими 18 лет, что на 6 больше по сравнению с прошлым годом. Было зарегистрировано 5 фактов мошенничества, тогда как в 2017 году было 4 подобных фактов. Если в прошлом году фактов разбоя зарегистрировано не было, то в 2018 году был совершен 1 разбой. 2 несовершеннолетних были привлечены по факту вымогательства в этом году, тогда как в 2017 году таких случаев было 5, - сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Стоит отметить, что из общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления, 77 являются учащимися, из них 24 - ученики средних образовательных школ, 40 - учащиеся колледжей, 13 - учащиеся вузов. Как рассказали в пресс-службе МПС, одной из главных причин совершения преступлений несовершеннолетними, является проблема воспитания в семье. - Проблемы семейного неблагополучия, низкий материальный уровень семьи, недостаточный контроль за ребенком влекут за собой такие последствия. Все это в конечном итоге служит условиями для побуждения в подростках замыслов на совершение противоправных деяний с целью материального обогащения, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Как выяснилось, с начала года несовершеннолетними совершено более 3 тысяч административных правонарушений. Это в основном нахождение несовершеннолетних в общественном месте без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра. Кроме этого, к административной ответственности привлечено 150 родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Стоит отметить, что в целях улучшения оперативной обстановки и предотвращения преступлений со стороны несовершеннолетних на территории области за 7 месяцев текущего года полицейские провели ряд оперативно – профилактических мероприятий, таких как "Неблагополучная семья", "Дети в ночном городе", "Жасөпірім", "Подросток-Закон-Безопасность".