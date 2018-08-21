На Желаевском комбинате хлебопродуктов уже заключили контракты на поставку 20 тысяч тонн из северных регионов страны. Первая партия зерна уже прибыла на комбинат. Всего же, по словам директора Желаевского КХП, будет приобретено порядка 500 вагонов. - В этом году из-за засухи урожай намного меньше. Мы приняли 20 тысяч тонн зерна нового урожая и заключили контракты на поставку еще 20 тысяч тонн с Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Это позволит обепеспечить предприятие работой. У нас трудится более 600 человек. Отметим, что в этом году закупочная цена зерна выше. Это скажется на окончательной цене готовой продукции, - сообщил директор Желаевского КХП Эдуард Федорченко. В данный момент аграрии региона собрали порядка 100 тысяч тонн зерна при средней урожайности 8,5 центнеров с гектара. При этом потребность в продовольственном зерне составляет порядка 112 тонн. Также область потребляет около 180 тонн фуражного зерна. 2017 год стал для хлеборобов рекордным за последние 25 лет. Было собрано 368 тысяч тонн зерна.