Иллюстивное фото По информации ДЧС Атырауской области, в ночь на 20 августа в 01.03 произошел пожар в старом заброшенном общежитии в вахтовом поселке Тенгиз, что расположено в 85 км от г.Кульсары. -Площадь возгорания составила 286 кв.м., общая площадь общежития - 371 кв.м. Пожар был локализован в 01.27 и ликвидировано в 03.14. На месте пожара обнаружены тела сотрудников ТОО «Казпромставба-Кульсары» 1972 г.р. 1975 г.р., 1970 г.р. Причина пожара - устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС.