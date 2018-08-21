Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, за семь месяцев нынешнего года с участием детей зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 3 погибли и 24 получили травмы различной степени. - Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются нарушения правил маневрирования. С начала года зарегистрировано 41 ДТП или 24,3% от общего количества происшествий, в результате которых 15 человек погибли и 43 получили ранения различной степени. Из-за нарушений правил обгона и встречного разъезда в нашей области погибли 18 человек и еще 23 получили ранения. 11 человек погибли в результате нарушения правил скоростного движения, - рассказал Кенжебек КУСПАЕВ. - Из-за неблагоприятных погодных условий зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых погиб один и 21 человек получили ранения. Как стало известно, всего с участием пешеходов в области зарегистрировано 67 аварий, в которых погибли 6 человек и 61 получили ранения. - По вине пешеходов зарегистрировано два ДТП, в которых 2 человека травмированы. По вине водителей совершено 167 ДТП, при которых погибло 58 и ранено 186 человек. По вине участников дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 12 аварий, в результате которых шесть человек погибли и 9 получили травмы, - заключил замначальника МПС.