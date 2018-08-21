Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы МПС ДВД ЗКО, в течение 3 дней на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение транспортной дисциплины водительского состава, выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами салона, а также выявление грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности. В ходе ОПМ было выявлено 113 транспортных средств, водители которых управляли автомашинами с тонированными стеклами, всего за август подобных нарушений было выявлено - 313. - Всего с начала года подразделениями дорожно-патрульной полиции ДВД ЗКО выявлено и пресечено 2 232 факта управления транспортными средствами с тонированными стеклами салона, - сообщил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габдуллин. Полицейские предупреждают, что ответственность за управление автомобилем с тонированными стеклами предусмотрена ст. 590 ч.5 КоАП РК и влечет штраф в размере 5 МРП (12025 тенге).