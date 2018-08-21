Крестьянские хозяйства Западно-Казахстанской области уже приступили к сбору картофеля. Землевладельцы говорят, что из-за сильной жары урожай в этом году меньше, чем в прошлом. Всего в этом году площадь посадки картофеля составила 4,2 тысячи гектаров. К уборке урожая на полях в Зеленовском районе приступили в конце июля. Крестьянское хозяйство «Август» занимается картофелеводством уже много лет. В этом году площадь посева составила 300 гектаров. На сегодняшний день сбор урожая завершен на 30%. По словам главы хозяйства, с 1 гектара в среднем они собирают порядка 20 центнеров, в прошлом году с такой же площади они собирали более 30 центнеров. - В июне было холодно, потом буквально через два дня погода резко изменилась и началась жара свыше 40 градусов. ночью температура воздуха была +27, +30 градусов. Поэтому и урожай маленький. Сейчас мы убираем ранние сорта. Все поля планируем обработать к середине октября, - пояснил управляющий КХ "Август" Сергей ЧЕТВЕРТАКОВ. В крестьянском хозяйстве все автоматизировано. Здесь рабочие стоят у конвейера, где сортируют картофель, а затем ссыпают его в сетки и тем же конвейером отгружают в большегрузы. В основном урожай отправляют в Актюбинскую, Атыраускую и Мангыстаускую области, а оставшийся картофель продают на местных рынках. На постоянные рабочие места тут трудоустроены 16 человек и еще порядка 20 человек привлекают во время уборки. По данным управления сельского хозяйства ЗКО, площадь посадки картофеля в регионе составляет 4,2 тысячи гектаров. - На сегодняшний день уборка картофеля в области завершена на 14%. Государством оказывается весомая поддержка тем, кто занимается картофелеводством. В основном картофель выращивают в Зеленовском и Теректинском районах,- рассказала пресс-секретарь управления сельского хозяйства ЗКО Нургуль Муканова. Уборку урожая землевладельцы планируют закончить в октябре. Всего в нашем регионе на данный момент действуют 7 крупных крестьянских хозяйств, которые занимаются посадкой картофеля.