18 августа в рамках 23-го раунда КПЛ на стадионе "Мунайшы" ФК "Атырау" встречал костанайский "Тобол". Первая половина матча не принесла очков никому, счёт открыли хозяева поля лишь во втором тайме. Гол принес Марат Хайруллин на 51 минуте игры. Однако гости не долго были в отстающих, и на 75-й минуте отыгрались - мяч на свой счёт записал Марат Быстров. Спустя 10 минут Юре Обшивач выводит «Атырау» вперёд, забив гол на 85 минуте игры. - Я очень счастлив, потому что игра была невероятно сложной, но несмотря на это, нам удалось добыть важные 3 очка. Сейчас в команде и на поле отличная атмосфера. Мы прекрасно понимали, какую работу нам предстояло сделать, и сейчас мы движемся в правильном направлении. Отдельное спасибо хочется сказать нашим болельщикам, их поддержка была великолепной, - рассказал Юре Обишвач. Отметим, что это уже третья победа кряду от хозяев. Таким образом, "Атырау" выбирается со дна турнирной, сейчас у «нефтяников» 25 баллов, а у «Тобола» на три очка больше. -Мы достигли главного – выиграли. Сейчас для нас каждая игра, как последняя, поэтому важно брать очки. Мы играли на результат. Был небольшой риск при счете 1:1, могли и пропустить, но тем не менее, наша работа дала положительные результаты и мы смогли победить. Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, - рассказал главный тренер команды нефтяников Виктор Кумыков.