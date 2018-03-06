В Уральске парня сбил тепловоз

24-летний Дмитрий ВЕРТИЛЕЦКИЙ около месяца не встает с кровати от полученных травм в ДТП с тепловозом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Дмитрия, под колеса тепловоза он попал еще 12 февраля, когда ранним утром шел на работу. - Живу я в дачном обществе "Волна" в районе Телецентра, вместе с мамой и бабушкой. Дачный домик расположен в глубинке дачного массива. Своего автомобиля у меня нет и мне приходится ходить на остановку ПМК в районе комплекса "Орбита", - рассказал Дмитрий. Дмитрий говорит, что единственный путь добраться до ближайшей остановки - дорога через рельсы. - В