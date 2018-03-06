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Происшествия Социум

В Уральске парня сбил тепловоз

24-летний Дмитрий ВЕРТИЛЕЦКИЙ около месяца не встает с кровати от полученных травм в ДТП с тепловозом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Дмитрия, под колеса тепловоза он попал еще 12 февраля, когда ранним утром шел на работу. - Живу я в дачном обществе "Волна" в районе Телецентра, вместе с мамой и бабушкой. Дачный домик расположен в глубинке дачного массива. Своего автомобиля у меня нет и мне приходится ходить на остановку ПМК в районе комплекса "Орбита", - рассказал Дмитрий. Дмитрий говорит, что единственный путь добраться до ближайшей остановки - дорога через рельсы. - В
Кристина Кобина
В Уральске парня сбил тепловоз
24-летний Дмитрий ВЕРТИЛЕЦКИЙ около месяца не встает с кровати от полученных травм в ДТП с тепловозом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Дмитрия, под колеса тепловоза он попал еще 12 февраля, когда ранним утром шел на работу. - Живу я в дачном обществе "Волна" в районе Телецентра, вместе с мамой и бабушкой. Дачный домик расположен в глубинке дачного массива. Своего автомобиля у меня нет и мне приходится ходить на остановку ПМК в районе комплекса "Орбита", - рассказал Дмитрий. Дмитрий говорит, что единственный путь добраться до ближайшей остановки - дорога через рельсы. - В тот день, когда произошел этот случай, был сильный туман. Я отчетливо помню, что когда подошел к рельсам, посмотрел сначала влево, а затем, посмотрев направо, увидел как на скорости несется тепловоз. Я успел лишь сделать шаг назад и меня задело лестницей от тепловоза. От удара отбросило в низину, под склон. Когда очнулся, железнодорожники спрашивали, как я себя чувствую. Все очень сильно болело, скорую так и не дождались, меня отвезли  сотрудники железнодороженой полиции в травмпункт Областной клинической больницы, - пояснил Дмитрий. В больнице Дмитрий пролежал неделю. - Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скуловой кости со смещением, раны головы, множественные ушибы, гематомы. После выписки мне запретили вставать с постели. Вот уже три недели я прикован к кровати, - рассказал пострадавший. Дмитрий отметил, что после этого случая сотрудники железнодорожной полиции просили написать его заявление, в котором должно быть указано, что он не имеет претензий к машинисту. - Я, конечно, не знаю, что сказать. Машинист говорит, подавал сигнал. Я вообще не слышал этого сигнала и вообще тепловоза. Прошу власти, чтобы сделали в этом месте переход, потому что дачное общество немаленькое, и под колесами поезда или тепловоза может оказаться каждый. Теперь я намерен судиться, чтобы выплатили материальный ущерб. Мне еще необходимо продолжать лечение, а это недешево, тем более я уже около месяца не работаю, - говорит Дмитрий. Бабушка Дмитрия Татьяна ПОРОВАЕВА утверждает, что это не первый несчастный случай с тепловозом. - Да, нам очень повезло, что Дима остался жив. Мы не просим многого, но надо войти в положение, ведь не у всех есть машины, а чтобы дойти до остановки, необходимо идти только этой небезопасной дорогой, - заявила бабушка парня. Со слов Дмитрия, следователь, который ведет данное дело, ничего не объясняет и появлялся за это время у них всего два раза. - Один раз, чтобы взять объяснительную и второй раз оформить показания моих близких. А как же дальнейшее разбирательство, видимо, оно никому не нужно, кроме меня. Ведь какие-то меры должны быть приняты, - возмущенно заявил парень. Заместитель руководителя ЛОВД ЗКО Руслан КАЛТУБАЕВ отметил, что данный факт у них зарегистрирован и по нему ведется расследование.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
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