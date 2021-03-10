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Социум

В Уральске пассажирская «Газель» слетела в арык

ДТП произошло 9 марта в 21.20 на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 37-летний водитель автомашины "Лада Калина", не уступив дорогу "Газели", допустил ДТП, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По словам очевидцев, это была пассажирская "Газель", которая от удара слетела в арык. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП 2 человека получили различные ранения. 23-летняя пассажирка "Газели" госпитализирована в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы с закрытой черепно-мозговой тр
Дана Рахметова
В Уральске пассажирская «Газель» слетела в арык
ДТП произошло 9 марта в 21.20 на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске пассажирская &quot;Газель&quot; слетела в арык
В Уральске пассажирская &quot;Газель&quot; слетела в арык
- 37-летний водитель автомашины "Лада Калина", не уступив дорогу "Газели", допустил ДТП, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По словам очевидцев, это была пассажирская "Газель", которая от удара слетела в арык. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП 2 человека получили различные ранения. 23-летняя пассажирка "Газели" госпитализирована в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Вторая пострадавшая после осмотра отпущена домой. По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". J9BniTU8Kyc
В Уральске пассажирская &quot;Газель&quot; слетела в арык
В Уральске пассажирская &quot;Газель&quot; слетела в арык
В Уральске пассажирская &quot;Газель&quot; слетела в арык
В Уральске пассажирская &quot;Газель&quot; слетела в арык
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ДТП

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