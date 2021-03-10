В Уральске пассажирская «Газель» слетела в арык

ДТП произошло 9 марта в 21.20 на пересечении улиц Курмангазы и Даулеткерея, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 37-летний водитель автомашины "Лада Калина", не уступив дорогу "Газели", допустил ДТП, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По словам очевидцев, это была пассажирская "Газель", которая от удара слетела в арык. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП 2 человека получили различные ранения. 23-летняя пассажирка "Газели" госпитализирована в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы с закрытой черепно-мозговой тр