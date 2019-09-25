Сотрудника поместили в следственный изолятор на два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудник полиции в порядке ст. 128 УПК РК арестован и помещен в изолятор временного содержания. - Он подозревается в преступлении по ст. 24 на ст. 99 УК РК "Покушение на убийство". Ведется досудебное расследование, выясняются обстоятельства дела, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое. Он переведен из реанимации в хирургическое отделение. Напомним, 23 сентября в 3.00 в травмпункт городской многопрофильной больницы попал уроженец Сырымского района 1992 года рождения. У него диагностировано проникающее ранение грудной клетки между 5 и 6 ребрами слева. Полицейские проверяли причастность коллеги к преступлению, совершенному в ночном клубе "Барвиха". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.