Сегодня, 31 мая, на Городском кладбище состоялось возложение цветов к памятнику жертв массовых репрессий 1937-1939 годов. Почтить память жертв политических репрессий пришли замакима ЗКО Бахтияр МАКЕН, депутаты городского и областного маслихатов, главный имам областной мечети Руслан СУЛТАНОВ и настоятель собора Архангела Михаила архимандрит Феодосий. repressiya7 - Сегодня мы вспоминаем ту скорбь, которую пережили наши отцы и матери, - сказал замакима. - Мы должны помнить наших героев, которые стремились воссоздать ту страну, которая им была нужна. После речи замакима, имам Руслан СУЛТАНОВ прочитал суру, а архимандрит Феодосий отслужил панихиду. В числе прочих выступил ректор ЗКИГУ Нурболат КАДЫРГАЛИЕВ. -Я не один год занимался в архивах КНБ в Уральске, Атырау, Актау и Актюбинске, - рассказал он.- Пик репрессий пришелся на 1937-1938 года, это были годы «великого террора». В Казахстане было репрессировано более 103 тысяч человек, и около 30 тысяч было расстреляно. В Уральске было расстреляно около тысячи человек. Когда я читал документы, заметил что многие протоколы были похожи друг на друга как братья близнецы, в те годы замминистра НКВД Казахстана говорил «составьте хороший протокол и гоните по образцу». Репрессия не делила народ на национальности и вероисповедания, я знаю, что в Уральске были расстреляны десять представителей православной церкви, в Чингирлауском районе расстрелу подверглись 19 имамов. repressiya3 После экскурса в историю, чиновники, представители духовенства и горожане возложили цветы к памятнику жертв массовых репрессий. repressiya2 repressiya4   Фото Медета Медресова