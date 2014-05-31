Сегодня, 31 мая, во дворе СОШ №44, расположенного в 6-микрорайоне было обнаружено окровавленное тело. Труп мужчины 30-40 лет был обнаружен примерно в 6.00. На месте работает следственная группа. - Во дворе школы был обнаружен труп мужчины, личность устанавливается,- рассказал замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ. - Видимых ножевых ранений на теле не обнаружено. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет причину смерти.