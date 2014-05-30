Сегодня, 30 мая, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ на брифинге службе центральных коммуникаций рассказал о достижениях и проблемах Западно-Казахстанской области. nogaev36963221 По словам руководителя области, по уровню развития промышленного производства, ЗКО занимает третье место в республике. Область в 2013 году вела сотрудничество более чем с 100 странами мира, основными партнерами были Италия, Нидерланды, Франция , Финляндия, Украина и Турция. По данным департамента статистики ЗКО, внешнеторговый оборот с Российской Федерацией и Республикой Беларусь за 2013 год составил 806,5 миллиона долларов США, то есть на 27,4% больше, чем в 2012 году. Также аким ЗКО перечислил предприятия, которые занимаются крупными поставками оборудования в Россию, - это «КазАрмапром», АО «Уральский завод Зенит» , ТОО «КазТрубпром», «Стеклосервис», «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов», «Кроун Батыс», ТОО «Кублей» и ТОО «Жаик ЕТ». Нурлан НОГАЕВ отметил важность создания инфраструктуры в свете взаимодействия с приграничными областями России. - Основным камнем преткновения для привлечения инвестиций стало отсутствие аэропорта, но этот вопрос уже поставлен, и проблема в скором будущем найдет свое решение, что в свою очередь стимулирует интеграционные процессы, привлечет больше инвестиций в регион и станет фактором развития туризма в области, -сказал аким области.