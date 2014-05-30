Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О том, что произошло в тот злополучный день рассказала мама убитого Шолпан САРАНОВА. matb chingirlay По ее словам, 4 апреля, в поселке Чингирлау у ее сына Аслана САРАНОВА произошел конфликт в кафе с местным жителем Дарханом БАЯНОВЫМ. - Он подошел к столику, где сидел мой сын с друзьями и начал придираться к ним, - рассказала Шолпан САРАНОВА. - Мой сын не пьет, это могут подтвердить все, а БАЯНОВ был пьяный. Они подрались, мой сын его побил. Как рассказала Шолпан-апа, вечером 5 числа ее сыну позвонил БАЯНОВ и попросил приехать в больницу, чтобы поговорить и мирно уладить конфликт. В Чингирлаускую районную больницу ее сын пошел один и там началась драка. - Как рассказали очевидцы, мой сын только вошел в маленький коридорчик, как его там принялись избивать, - рассказала женщина. - Говорят, что их было пятеро. Санитарка выбежала, а БАЯНОВ ей сказал: «это тот парень, который меня избил, не звоните в полицию». Она побежала к дежурному врачу КАРАБАЕВУ и оповестила директора больницы. Когда дежурный врач вышел, драка уже шла на улице, он не мог выйти наружу, потому что водитель подъехавшей "Газели" УРАЗАЛИН, закрыл дверь и не выпускал никого из больницы. По словам матери погибшего, санитарка рассказала следователю, что сына избивали пятеро, а шестой - водитель "Газели" удерживал дверь больницы. Пока дежурный врач выбежал с другой двери, очевидцы увидели, что Аслана САРАНОВА после того, как избили, ударили по голове тяжелой трубой, затем закинули в "Газель" и увезли. Медики вызвали полицию. Парня нашли спустя двадцать минут, недалеко от больницы. Он успел назвать врачам свое имя, а после впал в кому. Умер 26-летний Аслан САРАНОВ спустя несколько часов в реанимационном отделении райбольницы. По словам Шолпан САРАНОВОЙ, свидетелей драки много, но все они боятся давать показания. Дархан БАЯНОВ взял всю вину на себя, но убитая горем мать хочет, чтобы ответственность понесли все люди, избивавшие ее сына. - Я приехала в Уральск, написала заявление начальнику ДВД Махамбету АБИСАТОВУ, - говорит женщина. - 12 мая в Чингирлау приехал следователь Нурхат ГИНАЯТОВ. Он, конечно, работает, но сам говорит, что местные полицейские не дают ему и шага сделать, мешают в расследовании. Свидетели все время меняют свои показания. Санитарка опознала Дархана ДАУЛЕТКАРИЕВА, его арестовали только 17 мая, а 26 или 27 мая его выпустили. Я написала заявление на имя начальника РОВД ТУКУПОВА, попросила список сотрудников, которые были в ту ночь в наряде, он мне дал список, но там совершенно другие люди! Медики говорят, что полицейские были в тот вечер возле места, где нашли моего сына, видели, что те гнались за тремя парнями. Теперь не могу найти тех, кто был в наряде. Мать погибшего хочет, чтобы всех кто причастен к гибели ее сына, нашли и наказали. Женщина не доверят местным сотрудникам полиции.