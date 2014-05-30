В лагерях, обустроенных при школах города смогут отдохнуть дети с 1 по 8 классы. На праздничное открытие лагеря собралось около 100 школьников разного возраста. Активное участие в мероприятии также приняли родители начальных классов. - В этом году у нас летний лагерь при школе будет работать в две смены по 60 человек в каждой, - рассказывает. - Каждая смена рассчитана на 10 дней. В лагерь дети смогут приходить как на полный день, то есть с 9 до 17 часов, со сном и обедом. Стоимость питания для родителей составляет 200 тенге, система такая, что 50% от стоимости питания платят родители и 50% оплачивается из местного бюджета. Также будет действовать лагерь неполного дня, то есть дети будут находиться в лагере до обеда. За это время дети будут посещать различные кружки по интересам, то есть будут изучать казахский и английский языки, а также будет проводиться работа по пропаганде здорового образа жизни. По словам замдиректора, дети отдыхают не только в пришкольном лагере, но и направляются в другие лагеря. - Например, в лагере "Атамекен" из нашей школы отдохнут 15 детей из малообеспеченных семей, 5 самых одаренных детей отдохнут в лагере с 50% скидкой, то есть стоимость путевки обойдется родителям в 14 тысяч тенге, - говорит Нина ЖЕСТКАЯ. - С 28 июня по 2 июля будут работать палаточные лагеря на базе средней школы №18, где отдохнут бесплатно 50 детей, а также свою работу в этом году продолжит военно-патриотический лагерь «Кайсар». На открытии нового сезона также прошла акция «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда». Школьники провели флэш-моб под эгидой «Остановите тяжелый детский труд», в котором приняли участие даже и некоторые родители. Самым веселым для ребятни оказался конкурс рисунков на асфальте. В завершении праздника, ребята провели небольшой концерт для всех собравшихся в школе в этот день.