Сегодня,30 мая, в дом юношества "Шанырак" приехала делегация из числа предпринимателей и имамов, которые поздравили ребятню с международным днем защиты детей. Малышам привезли игрушки, сладости и даже тушу барана. Предприниматели поздравили детей с наступающим праздником и пожелали им благополучия.в свою очередь рассказал об экстремистских течениях в исламе, чтобы предупредить детей о ложных представлениях в религии. - Все жители общежития стоят в очереди на жилье. По плану в следующем году или в конце нынешнего года двенадцать человек должны получить квартиры, - рассказал. - С 2009 года около двухсот выпускников детского дома получили квартиры. Только в этом году жилье получили сорок человек. "Шанырак" - это общежитие семейного типа, в котором проживают выпускники детских домов. На сегодняшний день там насчитываются 115 человек, из них 27 семейные пары и 17 матерей-одиночек.