211Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 мая, примерно в 13.30 часов водолазы нашли тела двух несовершеннолетних братьев, которые утонули 26 мая. По словам главного инспектора по учебно-агитационной работе спасателей Гульжанат АКАТАЕВОЙ, тела были найдены водолазами недалеко от турбазы в районе поселка Меловые горки. - Сейчас спасатели ждут следственно-оперативную группу для того, чтобы забрать тела на экспертизу, - сообщала Гулжанат АКАТАЕВА. Стали известны подробности спасательной операции. - Сегодня утром обнаружили тела двух детей, - рассказал главный специалист водно-спасательной службы ДЧС ЗКО Алексей ЕРЕМЕЕВ. - Одного из братьев нашли возле поселка Коминтерн, а второго возле Урального моста возле турбазы "Романтика". Они всплыли сами. Мы достали тела из воды и передали родственникам и сотрудникам полиции. По словам спасателей, казан с молоком, который пускали по воде, чтобы найти тела утонувших, не помог в поисках. - Мы сопровождали его на лодке, по идее он должен был остановиться там, где лежат тела, - рассказал Алексей ЕРЕМЕЕВ. - Но он просто плыл по реке. Два раза мы его доставали из воды и возвращали родственникам, его снова запускали, но это не принесло результатов. voda Напомним, трагедия произошла в минувший понедельник, 26 мая, в районе села Коминтерн на реке Урал. Примерно около семи вечера при купании в неустановленном месте утонули двое мальчиков - шестнадцатилетний Мирлан БИСЕНГАЛИЕВ и его младший брат Орынбасар ХАИРКУЛОВ четырнадцати лет. Активные поиски велись пять дней. Водолазы обследовали более 50 тысяч квадратных метров дна реки. IMG_7390 копия vodavodavoda2   vodavodavoda3vodavodavoda4 Фото Медета Медресова Видео Ербола Аманшина