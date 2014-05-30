По информации полицейских, во время проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские Сайрамского РУВД остановили на трассе Сайрам-Машат автомашину «ВАЗ-2106» под управлением местного жителя, в возрасте 30-35 лет.

«Когда полицейские попросили водителя представить документы, мужчина отказался выполнять законные требования представителей власти. Оказав сопротивление полицейским, водитель сбил на своей машине одного из сотрудников полиции, после чего протащил его около двух метров по дороге, нанеся ему телесные повреждения и скрылся в неизвестном направлении. Полицейскому была оказана медицинская помощь», - сказала Каракозова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали нарушителя. Им оказался житель Сайрамского района, 1978 года рождения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование. Источник: newskaz.ru