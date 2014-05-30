Об этом передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 42-летняя Гульнара ТУЛЕГЕНОВА живет в общежитии на улице С.Датова. Она встречает нас в холле и показывает свою маленькую комнатку. - Вот здесь мы живем, - говорит она, - десять человек на семнадцати квадратных метрах. semia2 В семье ТУЛЕГЕНОВЫХ 8 детей. Муж работает трактористом и постоянно в разъездах, сама Гульнара - продавец на рынке «Караван». - Дети маленькие, часто болеют, и мне пришлось выйти на работу, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Взрослым детям приходится ночевать у родственников, потому что в такой тесноте все уместиться не можем, - рассказывает женщина. Самому старшему ребенку в семье ТУЛЕГЕНОВЫХ - 21 год, самой маленькой - 5 месяцев. Гульнара - мать героиня. Но, увы, кроме бесплатного проезда, государство ничем ей помочь не может. semia3 - Я стою в очереди на жилье с 2010 года, была 410, а сейчас 395, - говорит она. - Замначальника ЖКХ приходил, БИСЕМБАЛИЕВ, посмотрел, покачал головой и сказал, что жилье в порядке очереди. Хотя насколько я слышала, матерям награжденным подвесками, квартиры дают вне очереди. В маленькой комнатке ТУЛЕГЕНОВЫХ сыро, тесно и много насекомых. По словам женщины, по ночам они затыкают уши детям ватой, чтобы тараканы не залезли. Школьники в многодетной семье, учат уроки на кухне, иначе дошколята шумом и гамом не дадут ничего сделать. В комнате кроме маленького столика и тумбочки с телевизором нет ничего. - Мебель мы не можем купить, потому что очень тесно, даже кровать грудному ребенку не берем, ее просто некуда поставить! По словам Гульнары, аким города  Алтай КУЛЬГИНОВ знает о ее проблеме. Она случайно встретила его на улице, но градоначальник только поздравил многодетную мать, сказав, что придется ждать. semia4 Обращалась она и к депутату своего округа НАУГОЛЬНОМУ. - Я хотела получить хоть какую- то помощь для своих детей, - говорит она. - Но он сказал, что в горОО выдали какие-то списки семей, нуждающихся в помощи, но нас в этом списке нет. Я уже не знаю, что мне сделать, чтобы получить жилье. Осталось только на площадь выйти и акт самосожжения устроить. - Нам, конечно, тесно, приходится уроки на общей кухне учить, потому что дети мешают, - говорит четвероклассница Аружан. - Папа на полу спит в прихожей, места же нет... Девочка начинает плакать, беседа прерывается. semia Ситуацию прокомментировал заместитель начальника ЖКХ г.Уральск Арман БИСЕМБАЛИЕВ. - Право на внеочередное жилье имеют матери-героини, подавшие заявку до 16 апреля 1997 года, - рассказал замначальника ЖКХ. - Она под эту категорию не попадает, поэтому ей придется ждать своей очереди. Фото Медета Медресова Видео Ербола Аманшина