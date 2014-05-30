Новая "ВИА ГРА" Константина Меладзе штурмует топ-чарты радиостанций и набирает десятки миллионов просмотров на просторах YouTube. Девушки не боятся экспериментировать и решили сменить привычное для всех амплуа секс-див и номинироваться на высшие музыкальные награды страны. Оценить смену образа девушек можно будет совсем скоро, в их клипе на песню "У меня появился другой".
Съемки нового клипа, режиссером которого выступил известный украинский клипмейкер Сергей Солодкий, состоялись на днях в Киеве. Совсем скоро Миша Романова, Эрика Герцег и Настя Кожевникова представят веселое летнее видео на одноименный хит "У меня появился другой". Одной из солисток группы, Мише, даже пришлось кардинально изменить свой имидж, распрощавшись с длиной и привычным рыжим цветом волос.
Константин Меладзе, продюсер и композитор коллектива, в очередной раз готовит для поклонников сюрприз. Идея клипа до официальной премьеры держится в секрете, но участники съемочного процесса в один голос утверждают, что такой "ВИА ГРУ" никто еще не видел. "Мы решили снять светлый и веселый клип, в котором образы девушек максимально естественны и приближены к тому, как они выглядят в жизни. Это тот редкий случай, когда решили отказаться от образа роковых женщин. Они молодые, артистичные, жизнерадостные и, в общем, играют самих себя", – поделился он.
Песня, записанная в сотрудничестве с битбоксером Вахтангом Каландадзе, перенесла артиста и на съемочную площадку. Вахтанг перевоплощается в кадре ни один раз, конечно, потребовало от него незаурядного артистизма.
Не обошлось на съемках и без эксцессов. Так, например, битбоксера, который играет в клипе ключевую роль, мог и не попасть на съемки: "По прилету в Киев меня остановили пограничники, отвели в кабинет на допрос, видимо, вызвал подозрения. Я начал рассказывать, что прилетел снимать клип с группой "ВИА ГРА". А мне не верят. Тогда я показал на деле, что такое битбокс, после чего меня сразу же отпустили", – с улыбкой рассказывает Вахтанг.
"Вообще, я ожидал, что при встрече девушки будут эдакие надменные, с короной, а на деле оказалось все наоборот. Они настоящие, без всякой звездной болезни. В общем, считаю, что все 24 часа, что мы провели вместе на съемках, я соприкасался с прекрасным".
Сами девушки делятся, что в какой-то момент им стало даже жалко Вахтанга. Так как приходилось достаточно много издеваться над артистом в кадре.
"Я была удивлена его выдержке, – рассказывает одна из солисток группы, Настя Кожевникова. – Потому как по задумке и режиссера, и Константина Меладзе, который принимал непосредственное участие в съемочном процессе, некоторые эпизоды были достаточно опасными. Представьте, что пришлось держать и топор в руках!".
"Больше суток в кадре, но все прошло на одном дыхании, очень интересно и захватывающе. Конечно, было уже намного легче держаться в кадре, понимать режиссера, его требования. Сравнивая съемки "Перемирия" и нынешнюю работу, это как небо и земля, разница колоссальная", – заключили Миша и Эрика. Премьера клипа готовится к середине июня.
