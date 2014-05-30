Во время спасательных операций пожарному приходится нести на себе обмундирование, вес которого достигает 25 килограмм, а иногда и превышает его. Кроме того, с такой ношей спасателю приходится еще и подниматься вверх по лестнице. Чтобы облегчить жизнь пожарным, аспирант Кен Чен (Ken Chen) из Monash University в Австралии разработал концепт специального экзоскелета, который предназначен для использования спасателями. Основой для создания экзоскелета AFA послужили современные экзоскелеты военного и космического назначения. Устройство усиливает работу мышц пожарного, позволяя ему поднимать дополнительное оборудование, при этом не ограничивая свободу передвижения, сообщает discovery.com. Экзоскелет для пожарных Вес экзоскелета составляет 22,5 килограмма, при этом он позволит поднимать спасателю вес, достигающий 90 килограмм. Конструкция устройства разработана таким образом, что его можно надеть поверх стандартного костюма пожарного. При этом, в случае крайней необходимости, пользователь может с легкостью снять экзоскелет одним движением. В данный момент новинка находится в состоянии концепта. Однако создатель уверен, что если его разработка войдет в массовое производство, то она позволит спасти множество жизней во всем мире.