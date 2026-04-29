4 мая – важный день, имеющий особое значение для китайской молодежи. В этот день в 1919 году пекинские студенты первыми развернули антиимпериалистическое и антифеодальное патриотическое революционное движение в знак протеста против подписания милитаристским правительством неравноправного Парижского мирного договора. Впоследствии это вызвало волну протестов по всей стране и, в конечном итоге, правительство было вынуждено отказаться от подписания указанного договора. Движение 4 мая, пробудив великое самосознание китайского народа, дало мощный толчок революционному процессу в Китае новейшего времени. Оно стало поворотным моментом в переходе от старой демократической революции к новой демократической революции. В этот период сформировался великий «дух 4 мая», основными составляющими которого являются патриотизм, прогресс, демократия и наука, при этом его ядром выступает дух патриотизма. И сегодня этот дух уже давно интегрирован в кровь и гены китайской нации, став значимым духовным стержнем для китайской молодежи, смело преодолевающей все преграды на своем пути. Вступив в новую эпоху, китайская молодежь уверенно принимает на себя ответственность, активно участвуя в процессе китайской модернизации и направляя свои усилия на всестороннее строительство сильного государства и великого национального возрождения. Такие ключевые понятия, как «идеалы», «ответственность», «упорный труд» и «инновации», всецело раскрывают духовный облик китайской молодежи новой эпохи – надежной, достойной уважения и способной к великим свершениям.

Первое ключевое слово – «идеалы». Идеалы рассматриваются как неиссякаемый источник силы для китайской молодежи новой эпохи. Их суть заключается в приоритете общественных интересов над личными, отдавая самую глубокую любовь Родине и народу. Данный идеал нашел воплощение в словах пограничника Чэнь Сянжуна, написанных им при жизни: «Моя чистая любовь - только для Китая». Эти слова вызвали огромный резонанс среди сотен миллионов молодых людей, выразив их глубокую преданность Отечеству. Этот идеал получил широкое практическое воплощение по всей стране: с момента запуска четвертого этапа программы «Саньчжи ифу» в 2021 году 165 тысяч выпускников вузов отправились работать на низовой уровень, отдавая свой юношеский пыл делу возрождения сельских районов. Этот идеал также запечатлен в бескрайнем звездном пространстве: в ходе преодоления технологических барьеров при реализации таких крупных проектов, как лунная программа «Чанъэ», марсианская миссия «Тяньвэнь» и пилотируемые космические полеты «Шэньчжоу», в исследовальском процессе которых молодые инженеры в возрасте 30-40 лет стали главной опорой. Независимо от того, где они находятся, китайская молодежь своими практическими действиями воплощает в жизнь высокие идеалы, выраженные в принципе «хранить в сердце интересы страны и искренне служить Родине».

Второе ключевое слово – «ответственность». Ответственность является отличительной чертой китайской молодежи новой эпохи. В июне 2025 года уезд Жунцзян провинции Гуйчжоу пострадал от сильного наводнения. Были оперативно мобилизованы 103 молодежных ударных отряда общей численностью 3706 молодых людей. Совместно с местными жителями они вели круглосуточную работу по ликвидации последствий стихии, находясь на передовой. За 22 года реализации “Программы волонтерской службы китайских студентов на западе страны” более 590 тысяч выпускников откликнулись на призыв государства, закрепившись на низовом уровне в более чем 2000 уездах. Они посвятили свою молодость там, где они больше всего нужны были Родине. Мультипликационный фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», созданный молодым режиссером Цзяоцзы, установил рекорды кассовых сборов в истории кино. AAA-игра «Black Myth: Wukong», основанная на китайской классической литературе «Путешествие на Запад», стала мировым хитом, при этом доля разработчиков в возрасте до 35 лет в молодой команде составила 73%. Молодое поколение с высокой культурной уверенностью принимает на себя важную миссию – рассказывать миру китайские истории и интерпретировать восточную эстетику.

Третье ключевое слово – «упорный труд». Упорный труд – это самая яркая характеристика молодости. Китайская молодежь новой эпохи твердо верит в то, что «счастье достигается усердным трудом», и благодаря высокой целеустремленности демонстрирует ценность жизни. В процессе строительства первого китайского крупного круизного лайнера «Adora Magic City» молодая команда проектировщиков прошла путь от проб и ошибок к системному освоению и последующим инновациям. Продемонстрировав несгибаемый дух, они оставили след в истории промышленности крупных держав, стремящихся к новым высотам. На арене чемпионата мира по профессиональному мастерству китайская молодежная команда одержала пять побед подряд в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а также неоднократно завоевывала золотые медали в таких ключевых промышленных направлениях, как сварочное дело, своими техническими навыками помогая Китаю стать мощной производственной державой. На спортивных аренах такие молодые спортсмены, как Пань Чжаньлэ и Чжэн Циньвэнь, не опасаясь сильных соперников, одну за другую разрушали спортивную «монополию» Европы и Америки в ряде дисциплин, демонстрируя смелость в борьбе и несгибаемую силу воли. Эта всесторонняя картина упорного труда является концентрированным выражением высокой устойчивости развития Китая.

Четвертое ключевое слово – «инновации». Инновации являются душой молодежи. Китай ускоряет развитие новых качественных производительных сил, и тенденция к тому, что молодежь берет на себя главную ответственность и играет ведущую роль, становится все более очевидной. Национальный научный фонд для выдающихся молодых ученых стал важной платформой для подготовки научно-технических талантов в Китае, где доля руководителей проектов в возрасте до 45 лет достигла 80%. На центральных государственных предприятиях создано более 67 000 молодежных ударных отрядов для выполнения неотложных, сложных, опасных, тяжелых и новых задач, а также более 37 000 инновационных команд. Их усилиями достигнуто более 8000 инновационных результатов государственного уровня. Китайские технологии высокоскоростных железных дорог установили международные стандарты, а навигационная система «Бэйдоу» предоставляет высокоточные услуги по всему миру. При этом средний возраст проектно-исследовательской команды высокоскоростных поездов «Фусин» и основной команды разработчиков навигационных спутников «Бэйдоу» составляет 38 и 36 лет соответственно. Средний возраст команды разработчиков ракет-носителей серии «Чанчжэн-3А» составляет менее 30 лет. В списке 35 инноваторов в возрасте до 35 лет по версии MIT Technology Review за 2025 год китайские ученые и предприниматели заняли 25 мест. Китайская молодежь своими «прорывными инновациями» меняет архитектуру научно-технического развития страны, становясь мощной движущей силой, ведущей китайскую модернизацию вперед сквозь все преграды.

Молодежь – это будущее государства и надежда нации. Китай всегда рассматривает молодежь как стратегический ресурс для долгосрочного развития страны. Председатель КНР Си Цзиньпин с глубокой оценкой отметил: «Необходимо рассматривать работу с молодежью как стратегическую задачу». Процветающая молодежь – процветающее государство, сильная молодежь – сильное государство. Китай неизменно придает большое значение работе с молодежью, укрепляя планирование на высшем уровне и стремясь создать для нее многоуровневую, охватывающую весь жизненный цикл систему политической поддержки. От распределения образовательных ресурсов до обеспечения качественной занятости, от поощрения инноваций и предпринимательства до совершенствования жилищной политики, а также политики в области брака и рождаемости – Китай посредством институционального строительства непрерывно способствует росту и развитию молодежи. Наряду с этим Китай продолжает поиск путей строительства «городов, ориентированных на развитие молодежи», концентрируя усилия на повышении у молодежи чувства удовлетворенности, счастья и безопасности от городской жизни, чтобы вдохновить ее на непрерывные усилия по реализации Китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

Китай и Казахстан соединены общими горами и реками, а наши народы связывает традиционная дружба, передающаяся из поколения в поколение. Основа китайско-казахстанских отношений – в народах, а будущее – в молодежи. В последние годы, под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента К.К. Токаева, сотрудничество между Китаем и Казахстаном в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, научно-технической, туристической и других сферах неуклонно повышает свое качество и уровень, создавая широкую площадку для взаимного обучения и обмена опытом между молодежью двух стран. В частности, такие проекты сотрудничества в сфере образования, как Казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, Институты Конфуция и Мастерские Лу Баня, становятся новыми связующими звеньями для молодежи двух стран. Обращая взор в будущее, молодежь обеих стран должна идти рука об руку, укрепляя взаимопонимание и доверие на основе открытости и инклюзивного подхода. Ей следует стать преемниками китайско-казахстанской дружбы, авангардом взаимовыгодного сотрудничества и практиками взаимообогащения цивилизаций, вписывая великолепные страницы молодости в строительство китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием, солидарностью и совместным процветанием.



Статья подготовлена Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Хань Чуньлинем