Компании Oculus VR пора начинать волноваться, ведь китайская компания ANTVR разработала шлем AntVR Kit, который привлёк к себе внимание широкой общественности на краудфандинг-площадке Kickstarter, а в продажу он должен поступить уже в сентябре 2014 года. Стоимость китайского шлема виртуальной реальности составит 270 долларов, и за эти деньги вы получите не только гарнитуру с разрешением 1080р, но ещё и специальный модульный контроллер-трансформер, который лёгким движением руки может превращаться в пистолет, геймпад и даже автомобильный руль. Основным отличием данной гарнитуры от Oculus Rift является использование в ней асферических линз, что позволит избежать оптических искажений изображения, чем, к слову, страдает американский конкурент, использующий сферические линзы. Угол обзора AntVR при этом составляет по 100 градусов по вертикали и горизонтали. Игровой контроллер представляет собой пластиковый пистолет, чья рукоять отсоединяется от ствола и в разложенном виде представляет собой классический игровой контроллер с кнопками и крестовиной D-PAD. Благодаря встроенным гироскопу и акселерометру, этот контроллер поможет игрокам ощутить ещё большее погружение в игру, ведь его движения так же будут отслеживаться, как и повороты головы. Ещё одной приятной мелочью является возможность приоткрыть небольшое окошко в нижней части гарнитуры, что позволит пользователю видеть лежащую на столе клавиатуру, не снимая шлем с головы. Эта маленькая и незамысловатая деталь добавит комфорта в жизнь любого игрока. На момент написания этого материала разработчики уже собрали около 150 000 долларов из требующихся им 200 000, а до конца кампании по сбору средств осталось ещё больше месяца.