Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ко дню защиты детей, 1 июня, самые интересные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха им.Кирова и на стадионе им.Атояна. Так, по словам руководителя управления физической культуры и спорта по ЗКО Азамата БЕКЕТА, 1 июня в 10 утра на стадионе начнутся веселые спортивные игры для детей. Среди них стрельба, перетягивание каната и многое другое. Победителей ждут призы. Кроме того, здесь же с показательной программой выступят боксеры, каратисты и таэквандисты, дабы заинтересовать детей и возможно, привести их в спорт. Также, на стадионе будут установлены стенды всех спортивных школ Уральска. Дети и их родители смогут на месте решить, что им интересно и в какой вид спорта идти. Концертная программа в парке им.Кирова начнется в 11.30. По сообщению отдела культуры, там будет организован концерт, различные викторины и рисование на асфальте. К слову, 1 июня всем детям до 14 лет проезд в общественном транспорте будет бесплатным.