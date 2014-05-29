Вот уже четвертый день ведется активный поиск утонувших на реке Урал двух несовершеннолетних братьев, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1 Напомним, что трагедия произошла в минувший понедельник, 26 мая, в районе села Коминтерн на реке Урал. Примерно около семи вечера при купании в неустановленном месте утонули двое мальчиков - шестнадцатилетний Мирлан БИСЕНГАЛИЕВ и его младший брат Орынбасар ХАИРКУЛОВ четырнадцати лет. - Активные поиски ведутся уже четвертый день, - рассказала главный инспектор по учебно-агитационной работе спасателей Гульжанат АКАТАЕВА. -  За это время водолазы обследовали более 50 тысяч квадратных метров дна реки, но, к сожалению, пока безрезультатно. Сотрудники службы спасения предполагают, что тела детей унесло течением, так как Урал река «с характером», но спасатели уверены, что в эти выходные тела будут найдены. Спасатели продолжают активные поиски как на поверхности реки, так и с помощью спецприспособления - «кошками». Они прошли все места этой местности, где могли зацепиться тела утонувших мальчиков. Как объяснили спасатели, поиски искать утонувших будут 10 суток.