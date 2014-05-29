Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". oper_sud2 Сегодня, 29 мая, Уральский городской суд под председательством судьи Магиры КИТАРОВОЙ признал виновным оперуполномоченного Абайского отдела полиции Евгения ШАЙМАРДАНОВА виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РК - "Мошенничество с использованием служебного положения", 312 УК РК - "Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)", 28 УК РК - "Виды соучастников преступления" и приговорил его к 2,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Как рассказал отец потерпевшего, его сын попал в инцидент (попытка изнасилования), и чтобы "разрулить" ситуацию, они обратились к ШАЙМАРДАНОВУ, который якобы за 450 тысяч пообещал "замять" дело. Деньги были переданы, но уголовное дело на его сына все равно возбудили. Тогда они обратились в областную прокуратуру, с помощью которой и записали разговор с ШАЙМАРДАНОВЫМ. Между тем, жена оперуполномоченного уверяет, что ее мужа подставили. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. oper_sud5 oper_sud4 Фото Медета МЕДРЕСОВА